Estetik kabusu oldu! Burun ameliyatı olan kadın 4 yıldır bitkisel hayatta!
ANTALYA'da 2017'de, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatına giren 32 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının kalbi durdu. Bitkisel hayata giren talihsiz kadın, 4 yıldır yaşam savaşı veriyor.
Antalya'daki özel bir hastanede, 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatı olan 2 çocuk annesi Sabina Abbas'ın (32) ameliyat sırasında kalbi durdu. Bitkisel hayata giren Sabina, 2 yılı yoğun bakım olmak üzere 4 yıldır hastanede yatıyor.
Hastane yetkilileri talihsiz kadını taburcu etmek isterken, eşi Rüstem Abbas, "Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkartın" diyerek kabul etmedi. Aslen Ahıska Türkü olan ve Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabina Abbas, burun estetiği ve vücudundaki yağları aldırmak için özel bir hastaneye gitti.
Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde ameliyata alındı. Yağ aldırma ile burun estetiğinin aynı anda yapıldığı ameliyat sırasında genç kadının kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı.
Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın bitkisel hayata girdi. Sabina'nın eşi Rüstem Abbas, doktorların tıbbi hatası yüzünden eşinin bu hale geldiğini belirterek, anestezi uzmanı E.Ö. ve plastik cerrahı A.F. hakkında şikâyetçi oldu.