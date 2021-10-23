Estetik kabusu oldu! Burun ameliyatı olan kadın 4 yıldır bitkisel hayatta!

Antalya'daki özel bir hastanede, 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatı olan 2 çocuk annesi Sabina Abbas'ın (32) ameliyat sırasında kalbi durdu. Bitkisel hayata giren Sabina, 2 yılı yoğun bakım olmak üzere 4 yıldır hastanede yatıyor.