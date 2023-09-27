Estetik ile adeta evrim geçirdi yetmedi! Buket Aydın: Sünnet derisinden...
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Buket Aydın 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Estetiksiz halleri ekrana yansıyan Buket Aydın daha estetik yaptıracağını söyledi. Aydın 'popüler' olan estetikten bahsedip 'deneyeceğim' dedi.
Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamasıyla tanınan spiker Buket Aydın son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
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Twitter'da dikkat çeken açıklamalar yapan Aydın'ın estetiksiz halleri gündeme geldi.
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İddialı pozlarıyla dikkat çeken spiker Buket Aydın fazla kilolarından kurtuldu ve 2. Sayfa'ya konuk oldu.
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Programda estetiksiz hali ve değişimi ekrana gelen Buket Aydın daha fazla estetik yaptıracağını söyledi.
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