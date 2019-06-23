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Estetik güzeli Ebru Polat 'güzel fiziğini' nasıl koruduğunu açıkladı

Estetik güzeli Ebru Polat 'güzel fiziğini' nasıl koruduğunu açıkladı

Şarkıcı Ebru Polat, yürüyüş yaparken yakalandığı kameralara formunu nasıl koruduğunu anlattı.

Estetik güzeli Ebru Polat 'güzel fiziğini' nasıl koruduğunu açıkladı - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin evli olduğunu itiraf eden ancak bundan haberi olmadığını belirten 35 yaşındaki pop sanatçısı Ebru Polat, formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere takılan Ebru Polat, şu açıklamalarda bulundu;

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Estetik güzeli Ebru Polat 'güzel fiziğini' nasıl koruduğunu açıkladı - Sayfa 2

"Hava almak ve biraz yürüyüş yapmak için gezmeye çıktım. Günde en az 5 litre su içiyorum böylece hem kilomun artmasını hem de ödemlerimin oluşmasını engellemiş oluyorum"

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,68
%45,40
4.473.818 3.783.494
AÇILAN SANDIK : %95,23
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Estetik güzeli Ebru Polat 'güzel fiziğini' nasıl koruduğunu açıkladı - Sayfa 3

Geçtiğimiz hafta, "Sevgilim bana ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım"  şeklinde yaptığı açıklama ile eleştiri yağmuruna tutulan Ebru Polat, şu açıklamlarda bulunmuştu; 

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Estetik güzeli Ebru Polat 'güzel fiziğini' nasıl koruduğunu açıkladı - Sayfa 4

Business Class varsa asla ekonomi uçmam: "Business Class olmayan, baştan sona ekonomi olan uçakta problem yok. Business Class varsa asla ekonomi uçmam."

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