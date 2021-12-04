Estetik açıklaması geldi! 'Ağlıyorum' deyip Kardeşlerim'in Nebahat'ı Simge Selçuk anlattı
Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu'nun paylaştığı Kardeşlerim dizisinde rol alan Simge Selçuk'tan estetik açıklaması geldi.
90'lı yılların fenomen dizisi Ferhunde Hanımlar'ın liseli, asi kızı Yonca'ydı o. Şimdi ise liseli gençlerin annesi Nebahat. Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyicinin gönlünde taht kuran Simge Selçuk, Sabah'a konuştu.
- 90'lı yılların fenomen dizisi Ferhunde Hanımlar'ın liseli, asi kızıydınız. Yonca'nın maceralarını merakla beklerdik. Şimdi liseli gençlerin annesisiniz. Sizin döneminizdeki gençlerle şimdikiler arasında nasıl farklar gözlemliyorsunuz?
- Ben romantizm, duygusallık, dostluk gibi duyguların değerli olduğu dönemi sembolize eden 90'lı yılları temsil ediyorum. Biz şarkıları kasetçalardan dinlerken, duygularımızı birbirimize mektuplaşarak iletirken çok mutluyduk. Araba, telefon, kıyafet markası gibi takıntılarımız yoktu bizim...
Değer yargılarımız daha farklıydı. 2000 yılından sonra bıçak sırtı gibi her şey değişti sanki... Gençler daha dışa dönük ama benmerkezci olmaya başladı. Çatışmalar arttı, uzlaşma konusunda daha dirençli tutum gösteriyorlar mesela. Saygı duyduğum çok yanları da var. Ama paylaşım konusunda biraz yalnız olduklarını gözlemlemek beni üzüyor.
-Kardeşlerim dizisinde canlandırdığınız Nebahat karakteri uzun süre eşinin oyunlarının farkına varamadı. Nebahat'ı siz nasıl tanımlarsınız? Var mı böyle kadınlar gerçek hayatta da sizce?
- Aldatılan ve susan kadın sayısı maalesef ki çok fazla. Sorun inanmak, güvenmek, eşinin yanında olmakta değil, erkeğin açgözlülüğünde ve duygusuzluğunda... İnsan sevdiği kişiye güvenmeyi tercih ediyor. Bu noktada bazen bile isteye görmezden geliyor bazen de buna sebep çaresizliği de olabiliyor. Çatının altında neler yaşandığını bilmeden yorum yapmamak gerekiyor bence. Kimse aldatılmayı hak etmez ve istemez.