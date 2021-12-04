Estetik açıklaması geldi! 'Ağlıyorum' deyip Kardeşlerim'in Nebahat'ı Simge Selçuk anlattı

-Kardeşlerim dizisinde canlandırdığınız Nebahat karakteri uzun süre eşinin oyunlarının farkına varamadı. Nebahat'ı siz nasıl tanımlarsınız? Var mı böyle kadınlar gerçek hayatta da sizce?

- Aldatılan ve susan kadın sayısı maalesef ki çok fazla. Sorun inanmak, güvenmek, eşinin yanında olmakta değil, erkeğin açgözlülüğünde ve duygusuzluğunda... İnsan sevdiği kişiye güvenmeyi tercih ediyor. Bu noktada bazen bile isteye görmezden geliyor bazen de buna sebep çaresizliği de olabiliyor. Çatının altında neler yaşandığını bilmeden yorum yapmamak gerekiyor bence. Kimse aldatılmayı hak etmez ve istemez.