Estetiğin dozunu kaçıran Özge Ulusoy'un maskesi düştü! Görenler tanıyamadı
Özge Ulusoy, her seferinde 'Estetik yaptırmadım' dese de indirdiği maskesi kendisini ele verdi.
Zaman zaman hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yıllar içindeki değişimiyle konu olan Özge Ulusoy, yeniden estetik yaptırdı.
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Bir röportajında, "Bugüne kadar ameliyat olmadım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı yaptırırdım" diyen Özge Ulusoy pandemi dinlemedi ve ameliyat masasına yattı.
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Geçtiğimiz çarşamba günü Levent'te bir güzellik merkezinde kameraların objektifine takılan Özge Ulusoy, bir ara telefonuyla konuşmak için maskesini indirdi.
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Maskenin inmesiyle birlikte Ulusoy'un yaptırdığı estetikler de ortaya çıktı.
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