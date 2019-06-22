Estetiğim yok diyordu! Özge Ulusoy'un eski hali herkesi şoke etti!
Özge Ulusoy'un estetiksiz hali ortaya çıktı. Güzel modelin yıllar içindeki değişimi ise herkesi çok şaşırttı.
Kusursuz güzelliği ve yaşadığı aşklarla adından sıkça söz ettiren ünlü model Özge Ulusoy'un seneler önceki hali herkesi şoke etti. Yıllar önce daha henüz hiç estetiği yokken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan Özge Ulusoy'un değişimi ise inanılmaz.
Son olarak paylaştığı makyajsız haliyle herkesi şoke eden Özge Ulusoy, şimdi de estetiksiz haliyle herkesi şaşırttı. 35 yaşındaki Özge Ulusoy her fırsatta hiçbir yerinde estetik olmadığını iddia ediyordu. Ancak ortaya öyle bir fotoğraf çıktı ki Özge Ulusoy'u yalanlar nitelikte.
İşte düzgün fiziği ile podyumları sallarken güzel yüzü ile herkesi büyüleyen modelin estetiksiz hali. Ulusoy, sıklıkla estetiği olmadığına dair konuşsa da ortaya çıkan bu fotoğrafı tüm gerçekleri ortaya çıkardı.
Tatil için İtalya'ya giden güzel model, sosyal medyada da paylaşımlarıyla herkesi büyülüyor. İtalya'yı çok sevdiğini ve bir daha gitmek istediğini ise güzel model paylaştığı bu fotoğrafın altına düştüğü not ile açıkladı: ''Kalbimin bir kısmı orada kalmış olabilir. Almaya gidilecek mecbur''