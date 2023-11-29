Estetiğim yok diyen oyuncu Bensu Soral'ın eski fotoğrafı şoke etti

Sosyal medya kullanıcıları eski fotoğraflarını paylaşıp şu yorumları yaptı: “Eski fotoğraflarına bir bak istersen”, “Eski Bensu daha iyiydi”, “Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?”, “Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi.”