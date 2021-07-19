Estetiğe doymayan Katie Price Türkiye'de yine ameliyat oldu! Kocası yalvardı...

İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price’ın estetik durağı yine değişmedi. Price, bir kez daha estetik müdahale için Türkiye’ye geldi. 43 yaşındaki yıldız, tüm vücuduna yağ aldırma (liposuction) işlemi uygulatmak için Türkiye’yi seçti. Gösteri dünyasının en çok estetik operasyon geçiren ünlülerinden biri olan Katie Price'ın eski kocası artık dayanamadı. Son olarak geçen ayın sonlarında Türkiye'ye gelip bir klinikte bıçak altına yatan Price, sadece yüzünü değil vücudunun çeşitli yerlerindeki beğenmediği noktaları da düzelttirdi.