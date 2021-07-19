Estetiğe doymayan Katie Price Türkiye'de yine ameliyat oldu! Kocası yalvardı...
Daha önce de estetik operasyon yaptırmak ve tatil için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price, bir kez daha Türkiye'de estetik ameliyat oldu. Price'ın eski kocası artık bu peşpeşe ameliyatlara dayanamadı.
İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price’ın estetik durağı yine değişmedi. Price, bir kez daha estetik müdahale için Türkiye’ye geldi. 43 yaşındaki yıldız, tüm vücuduna yağ aldırma (liposuction) işlemi uygulatmak için Türkiye’yi seçti. Gösteri dünyasının en çok estetik operasyon geçiren ünlülerinden biri olan Katie Price'ın eski kocası artık dayanamadı. Son olarak geçen ayın sonlarında Türkiye'ye gelip bir klinikte bıçak altına yatan Price, sadece yüzünü değil vücudunun çeşitli yerlerindeki beğenmediği noktaları da düzelttirdi.
Price, önceki gün, sosyal medya paylaşımına, yağ aldırdığı bacaklarının bandajlanmış halini koydu.
Eski kocası isyan etti!
43 yaşındaki Katie Price'ın eski eşi Kieran Hayler ise basına verdiği demeçte yıldızın bu estetik bağımlılığına bir son vermesi gerektiğini savundu. Price ile evliliğinden 7 yaşında Jett, 6 yaşında Bunny adında iki çocuğu bulunan Hayler "o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, küçükler için zor bir durum olduğunu" savundu.
"Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum"
Katie Price ile 2013'te evlenen, yasal boşanma süreci de bu yıl sona eren Kieran Hayler, eski eşine "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir" diye seslendi. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini savunan Hayler "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum" diye konuştu.