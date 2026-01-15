Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'den sosyal medyayı sallayan kareler

ELLE Style Awards 2026, moda ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir araya getirirken, Demet Özdemir'in seçimi geceye damga vuran detaylardan biriydi. Vücudunu kusursuzca saran parıltılı siyah elbisesi, açık saçları ve iddialı takılarıyla birleşince, oyuncuya "sade ve şık" yorumlarını kazandırdı. Eşref Rüya dizisindeki başarılı performansıyla bilinen Özdemir, bu törende de zarafetiyle ön plana çıktı.