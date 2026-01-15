Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'den sosyal medyayı sallayan kareler
Demet Özdemir, popüler dizi Eşref Rüya'da canlandırdığı Nisan karakteriyle izleyicilerin kalbini kazanmaya devam ederken, moda dünyasında da adından söz ettiriyor. İşte Demet Özdemir'in çok özel kareleri...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde siyah bir elbise tercihiyle sade ve etkileyici bir stile imza attı. Güzel oyuncunun geceden paylaştığı pozlar, sosyal medyada hızla viral oldu ve hayranlarından tam not aldı.
ELLE Style Awards 2026, moda ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir araya getirirken, Demet Özdemir'in seçimi geceye damga vuran detaylardan biriydi. Vücudunu kusursuzca saran parıltılı siyah elbisesi, açık saçları ve iddialı takılarıyla birleşince, oyuncuya "sade ve şık" yorumlarını kazandırdı. Eşref Rüya dizisindeki başarılı performansıyla bilinen Özdemir, bu törende de zarafetiyle ön plana çıktı.
Tören sonrası Demet Özdemir'in fotoğrafları, Instagram ve X gibi platformlarda hızla yayıldı. Hayranlar, "Harika görünüyor", "Yine çok güzel" ve "Siyah sana yakışmış" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.
Eşref Rüya hayranları ise dizideki Nisan karakterini hatırlatarak, oyuncunun gerçek hayattaki stilini övdü.