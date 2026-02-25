Eşref Rüya'nın İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten o soruya yanıt geldi!
Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisinde Hıdır karakterini canlandıran Levent Özdilek basın mensupları tarafından görüntülendi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, ‘Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu oynayacak?’ sorusuna da yanıt verdi.
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’ başarısıyla adından söz ettiriyor. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizide Hıdır karakterine hayat veren Levent Özdilek, 'Parçalı Yıllar' filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
EŞREF RÜYA'NIN HIDIR'I LEVENT ÖZDİLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!
Bir süre önce Gürcistanlı kız arkadaşıyla görüntülenen 71 yaşındaki usta sanatçı, sosyal medyada gündem olan o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Görüntüden dolayı insanlar onu başka türlü değerlendirdiler.”
Görüntülendiği kişinin uluslararası projesinin bağlantısı olduğunu söyleyen Özdilek, “Proje inşallah mayıs ayında gerçekleştiğinde anlayacaksınız” dedi.