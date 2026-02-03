Eşref Rüya'nın Hıdır'ı suçüstü yakalandı! Yanındaki genç kadın bakın kim çıktı...
Eşref Rüya dizisinde ''Hıdır'' karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Levent Özdilek, Gürcistanlı bir kadınla sokakta sürürken objektiflere yakalandı. Yanındaki kadının kim olduğu sorulunca yaptığı açıklama magazin kulislerini salladı. Bakın kadın kim çıktı...
HAYLİ KEYİFLİ OLDUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI
Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu, kamuoyunda merak uyandıran bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu vurguladı.
PROJE GÖRÜŞECEKLERMİŞ
Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.