Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den sevgilisiyle buram buram aşk kokan poz!
Eşref Rüya dizisinde Çiğdem karakterini canlandıran oyuncu Büşra Develi, bir süredir aşk yaşadığı şef sevgilisi Ralph Sason ile çektirdiği yeni bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. O fotoğraf büyük ilgi topladı.
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Çiğdem karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Büşra Develi, sosyal medya hesabında paylaştığı o fotoğrafla gündeme geldi. Sevgilisiyle verdiği aşk pozu kısa zaman içinde beğeni yağmuruna tutuldu.
Sergilediği oyunculuk performansıyla kendisinden sık sık söz ettiren güzel oyuncu Büşra Develi, sosyal medyada pek aktif olmasa da ara sıra yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
RALPH AŞKI
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir şef Ralph Sason ile aşk yaşıyor.
Birlikteliklerini birkaç ay önce ilan eden çiftten Büşra Develi, sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.