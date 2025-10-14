Eşref Rüya'nın başrolleri Cannes'i salladı! Demet Özdemir'in kombini olay...

CANNES'DA TÜRK DİZİ RÜZGÂRI

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek karakteri dizideki güçlü hikâyesiyle öne çıkarken, Özdemir'le olan sahne uyumu da izleyiciler tarafından "ekran büyüsü" olarak nitelendiriliyor.