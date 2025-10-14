Eşref Rüya'nın başrolleri Cannes'i salladı! Demet Özdemir'in kombini olay...
Eşref Rüya dizisinin tanıtımı için Cannes'a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, kırmızı halıdaki uyumlarıyla geceye damga vurdu.
Cannes'a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, kırmızı halıdaki uyumlarıyla geceye damga vurdu. Demet Özdemir'in bordo ve siyah tonlardaki Ralph Lauren tasarımı elbisesi ile kemer kombinine ödediği 7.385 euro, yani yaklaşık 357 bin TL'lik bedel moda dünyasında gündem oldu. Ünlü oyuncunun güçlü ve zarif duruşu, uluslararası basında övgüyle yer buldu.
Eşref Rüya dizisindeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, dizinin tanıtımı için katıldıkları Mipcom 2025 etkinliğinde adeta Cannes'ı büyüledi. İkilinin kırmızı halıdaki zarafeti, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Özdemir tercih ettiği kombiniyle gözleri üzerine çekti.
CANNES'DA TÜRK DİZİ RÜZGÂRI
Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek karakteri dizideki güçlü hikâyesiyle öne çıkarken, Özdemir'le olan sahne uyumu da izleyiciler tarafından "ekran büyüsü" olarak nitelendiriliyor.
Etkinlik kapsamında basın mensuplarına poz veren ünlü oyuncular, şık ve uyumlu tarzlarıyla geceye damga vurdu. Özdemir'in zarif duruşu ve sade ama etkileyici stili, davetlilerden tam not alırken; Ulusoy'un klasik ve karizmatik görünümü kırmızı halıda kusursuz bir tamamlayıcılık yarattı.