Eşref Kolçak: Yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum

''Bu kadar şerefsizlik ve ayıp şey olmaz": Kendisine 20 yıldır iş vermeyen yapımcılara sitem dolu sözlerle yüklenen Eşref Kolçak, “Türkiye’deki büyük prodüksiyonlar ve yapımcılar bana 20 yıldır iş vermiyorlar. Bu kadar şerefsizlik ve ayıp şey olmaz" dedi.