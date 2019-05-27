Eşref Kolçak hayatını kaybetti! Sanat camiası yasa boğuldu
Usta oyuncu Eşref Kolçak, '‘solunum ve organ yetmezliği'’ nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyunucunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Yeşilçam'ın usta oyuncu Eşref Kolçak, dün, ‘'solunum ve organ yetmezliği’' nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, salı günü toprağa verilecek olan usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerden Eşref Kolçak için duygusal paylaşımlar...
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, ''Eşref ağabey son derece duygusal bir insandı. Onunla polis dizisini çektik. Orada adli tabip oynuyordu. Uyuşturucudan mahvolmuş genç kız hikayesinde hüngür hüngür ağladı. ''Abi'' dedim ''bu bir dizi''. ''Olsun, bunlar hayatta da oluyordur.'' dedi. Eşref Kolçak'ta insanın içini temizleyen bir hassa vardır. İnsanı adam eden özelliklere sahipti. İnsan olduğundan asla utanmazdı, gurur duyardı. Gerektiğinde de rahatça ağlardı. O çok merhametli bir insandı. Nur içinde yatsın'' paylaşımında bulundu.
Filiz Akın, ''Eşref Kolçak yaşayan efsanemizdi. Bizlerden çok önce sinemaya başlamış koca bir çınar. Kızımız Müge Bursa'da oturuyor, çok beceriklidir yoğun bakımdayken bile yanına girip ona yaptırdığım doğum günü pastasını vermiş. O da bana ''ilaçtan daha etkin iyileştirici oldu bir tek sen hatırladın'' diye video göndermişti. Hülya’ya söylemiştim, onunla program yaptı. Son hastaneye yatırılışına kadar hem fiziği hem de aklı çok yerindeydi. Bir tek çalışarak ölmek istiyordu. Yapabilecek durumdaydı. Keşke bir dizi çekiminde olabilseydi. Son arzusu buydu. Çok seviyor yakından ilgileniyordum. Güle Güle çok sevgili Eşref Abicim. Mekanın cennet olsun!...'' paylaşımını yaptı.
Ediz Hun, ''Mesleğine aşık gerçek bir sanatçıydı, bir sinema sanatçısıydı. Tabii şu anda hayatta olanların en yaşlısıydı, zaman zaman görüşüyorduk, ben telefon ettiğim zaman çok memnun oluyordu, tabii büyüğümüz olduğu için hep ben onu arıyordum. Çok iyi bir insandı, hayatında çok büyük darbeler gördü, geçirdi. Eşini kaybetti sonra biricik oğlunu kaybetti, kolay değil, bunlara göğüs gerebilmek kolay değil ama toplum tarafından çok sevilen, sayılan bir sinema sanatçısıydı. Aziz dostumuzdu, bizden yaşça büyüktü ama tam manasıyla onun kıymetini bilemedik gibi geliyor, 1950'li yıllarda sinemayı seyirciyle buluşturan değerlerden hayatta kalmış tek insandı, tabii çok üzüldük, hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli bir aktörü, büyük bir sanatçıyı kaybetmiş olduk. Allah rahmet eylesin'' dedi.