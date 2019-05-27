Eşref Kolçak hayatını kaybetti! Sanat camiası yasa boğuldu

Ediz Hun, ''Mesleğine aşık gerçek bir sanatçıydı, bir sinema sanatçısıydı. Tabii şu anda hayatta olanların en yaşlısıydı, zaman zaman görüşüyorduk, ben telefon ettiğim zaman çok memnun oluyordu, tabii büyüğümüz olduğu için hep ben onu arıyordum. Çok iyi bir insandı, hayatında çok büyük darbeler gördü, geçirdi. Eşini kaybetti sonra biricik oğlunu kaybetti, kolay değil, bunlara göğüs gerebilmek kolay değil ama toplum tarafından çok sevilen, sayılan bir sinema sanatçısıydı. Aziz dostumuzdu, bizden yaşça büyüktü ama tam manasıyla onun kıymetini bilemedik gibi geliyor, 1950'li yıllarda sinemayı seyirciyle buluşturan değerlerden hayatta kalmış tek insandı, tabii çok üzüldük, hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli bir aktörü, büyük bir sanatçıyı kaybetmiş olduk. Allah rahmet eylesin'' dedi.