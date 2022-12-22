Esrarengiz sesler polisi alarma geçirdi! Geceleri evini terk eden var: Alttan biri vuruyor

"Gece yarısı yataktan kalkmaya başladık"

Apartman sakinlerinden Emin Yazıcı, “2 haftadan beri apartmandan sesler geliyor. Bu sesler üst komşudan geliyor sanıyorduk. Meğer üst komşu da bizim çocuk ses çıkarıyor sanıyormuş. Geçen hafta sesler şiddetlenmeye başladı. Gece yarısı yataktan kalkmaya başladık. Derinlerden şiddetli sesler geliyor. İlk başlarda sadece apartmanın içinden ses duyulurken artık sokaktan bile duyulur hale geldi...