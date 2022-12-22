Esrarengiz sesler polisi alarma geçirdi! Geceleri evini terk eden var: Alttan biri vuruyor
İZMİR Bayraklı'da bulunan bir sokakta yaşayanlar, esrarengiz sesler nedeniyle geceleri uyuyamaz oldu. Seslerin nereden geldiğini çözemediklerini belirten vatandaşlar, polis ekiplerinin incelemeler yaptığını ifade etti. Vatandaşlar ilginç şeyler anlatırken esrarengiz sesin kaynağıyla ilgili bir şüpheleri var.
İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 1631 Sokak’ta bulunan bir apartmanda, yaklaşık 2 hafta önce duvarların altından sesler gelmeye başladı. Balyoz ve çekiç sesleri her geçen gün şiddetini artırırken, apartman sakinleri sesin nereden geldiğini bir türlü çözemedi.
Birbirlerinden şüphelendiler
Komşular bir süre sesin birbirlerinden geldiğini zannetti ancak daha sonra seslerin duvarların ardından geldiği anlaşıldı. Çeşitli makamlara şikayette bulunan ancak sorunları çözülmeyen vatandaşlar, emniyet ekiplerinden de yardım istedi.
Sesler geceleri artıyor
Bölge sakinleri geceleri artan sesler nedeniyle uyku uyuyamadıklarını ve kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını ifade etti.
"Gece yarısı yataktan kalkmaya başladık"
Apartman sakinlerinden Emin Yazıcı, “2 haftadan beri apartmandan sesler geliyor. Bu sesler üst komşudan geliyor sanıyorduk. Meğer üst komşu da bizim çocuk ses çıkarıyor sanıyormuş. Geçen hafta sesler şiddetlenmeye başladı. Gece yarısı yataktan kalkmaya başladık. Derinlerden şiddetli sesler geliyor. İlk başlarda sadece apartmanın içinden ses duyulurken artık sokaktan bile duyulur hale geldi...