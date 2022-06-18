Esra Şancı'nın Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosuna yaptığı yoruma Uraz Kaygılaroğlu'ndan olay yanıt!
Kocam başka kadınlarla para için yemek yiyebilir açıklamlarıyla gündemde olan eski manken Ebru Şancı, Uraz Kaygılaroğlu'nun Bodrum tatilinde giydiği slip mayosu ile ilgili eleştirilerde bulundu. Yorumlara sessiz kalmayan Kaygılaroğlu sosyal medya üzerinden mayosunun fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek aldı.
"Kocam başka kadınlarla para karşılığı yemek yiyebilir" açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Alparslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı canlı yayında Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunu eleştirince tekrardan gündeme geldi.
Ebru Şancı eşiyle ilgili konuşmasında "Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. "Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın" demişti.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile yaptığı Bodrum tatilindeki slip mayolu fotoğraflarına da sessiz kalmadı.
Son olarak Üç Kuruş ve Erşan Kuneri dizilerinde oynayan sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu Bodrum tatilinde giydiği slip mayosuyla sosyal medyada binlerce yorum almıştı. Esra Şanlı, Kaygılaroğlu'nun mayosu ile ilgili "Kurban olayım giymeyin, mal beyanı gibi! Çöpe atın, yakın…" yorumlarında bulundu.