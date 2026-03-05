Esra Ronabar ve Barış Falay’ın oğlu büyüdü! Boyunu görenler "maşaallah" dedi
Ünlü oyuncu çifti Esra Ronabar ve Barış Falay’ın oğulları Mavi Rüzgar, 17 yaşına girdi. Anne Esra Ronabar, oğlu Mavi Rüzgar’ın büyümesini kutladığı duygusal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından, “Hikayemizin en güzel yeri, artık 17!” sözleriyle oğlu ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Barış Falay da eşinin paylaşımına duygusal bir yanıt vererek, “Aslanım 17” diyerek oğlunun yeni yaşını kutladı.
17
Mavi Rüzgar’ın boyunun annesinden uzun olması, ailenin heyecanını ve gururunu pekiştirdi.
27
Ailenin mutlu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
37
İşte ünlü oyuncular ve oğullarının çok özel kareleri...
47