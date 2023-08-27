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Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi

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Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemlerden düşmeyen fenomen Esra Rabia Ünal günden güne yeni skandallara imza atıyor. Ünlü fenomen sosyal medya hesabında bakirelik sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi

Sosyal medya platformu TİKTOK'ta çektiği videolarla adını duyuran fenomen Esra Rabia Ünal gündemlerden düşmemeye devam ediyor.

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Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Esra Rabia Ünal geçtiğimiz günlerde fuhuş çetesi haberlerinden sonra başörtüsünü çıkarttığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi

Saçlarını saldığı açık halini İnstagram hesabından 'Büyü bozuldu' notuyla paylaşan fenomen isimin fotoğrafına birçok yorum ve beğeni gelmişti.

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Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi

Yeni tarzıyla dikkat çeken Ünal bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı soru cevap videosuyla gündeme oturdu.

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