Esra Rabia Ünal'dan başörtüsünden sonra bakirelik skandalı! Sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemlerden düşmeyen fenomen Esra Rabia Ünal günden güne yeni skandallara imza atıyor. Ünlü fenomen sosyal medya hesabında bakirelik sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.
Sosyal medya platformu TİKTOK'ta çektiği videolarla adını duyuran fenomen Esra Rabia Ünal gündemlerden düşmemeye devam ediyor.
Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Esra Rabia Ünal geçtiğimiz günlerde fuhuş çetesi haberlerinden sonra başörtüsünü çıkarttığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Saçlarını saldığı açık halini İnstagram hesabından 'Büyü bozuldu' notuyla paylaşan fenomen isimin fotoğrafına birçok yorum ve beğeni gelmişti.
Yeni tarzıyla dikkat çeken Ünal bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı soru cevap videosuyla gündeme oturdu.