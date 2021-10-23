Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'a 'ağır müebbet hapis' cezası istendi.

Esra Hankulu"nun öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.