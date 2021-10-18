Esra Hankulu'nun bilirkişi raporu şok etti! ‘Müdahale edilse Esra kurtulurdu’
ALEYNA Çakır'ın ölümüyle ilgili davada şimdiye kadar yırtmış gibi görünen Ümitcan Uygun, bu kez paçayı kurtaramayacak gibi. Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, büyük ihmali gözler önüne serdi!
Ankara’da, Esra Hankulu’nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, genç kadının ölümüne ilişkin büyük ihmale dikkatleri çekti. Raporda, “Hankulu’nun fenalaşmasının ardından 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu” ifade edildi.
Hastaneye götürülmeliydi!
Esra Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak’taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygun, “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.
Hankulu’nun kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanan ve genç kadının “künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği” belirtilen raporda, çarpıcı bir detay dikkati çekti.