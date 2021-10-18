Esra Hankulu'nun bilirkişi raporu şok etti! ‘Müdahale edilse Esra kurtulurdu’

Ankara’da, Esra Hankulu’nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, genç kadının ölümüne ilişkin büyük ihmale dikkatleri çekti. Raporda, “Hankulu’nun fenalaşmasının ardından 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu” ifade edildi.