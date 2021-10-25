Esra Haklulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun'un yalanı kanıtlandı! HTS kayıtları ortaya koydu
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili HTS kayıtları Ümitcan Uygun'un yalanını ortaya çıkardı. Kayıtlara göre, Uygun'un uyandığını söylediği saat 10.15’ten önce başka kişiyi arayıp görüştüğü, avukatını da kendisinin aradığı belirlendi. Ümitcan Uygun, olay günü avukatının araması ile uyandığını, uyandığında Hankulu'nun hayatta olduğunu iddia etmişti.
Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame düzenlenen Ümitcan Uygun'un, olay günü avukatının araması ile uyandığı, uyandığında Hankulu'nun hayatta olduğu ve kendisine taksi çağırdığı yönündeki iddialarını HTS kayıtları yalanladı.
HTS kayıtlarına göre Uygun'un, uyandığını söylediği saat 10.15’ten önce başka kişiyi arayıp görüştüğü, avukatını da kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eve taksiyi de Hankulu'nun değil kendisinin çağırdığı belirtildi.
Ayrıca Hankulu’nun ölümüne yol açan, künt travmaya neden olan eylemin ise Uygun ile odada baş başa bulundukları sırada gerçekleştiği öğrenildi.
Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, 3 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada, Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alındı.