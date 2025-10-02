Esra Ezmeci'yi çıldırtan takipçi! Öyle bir şey söyledi ki, sosyal medya çalkalandı
Sosyal medyada çok ilgi gören Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları sık sık yanıtlıyor. Son yaptığı soru cevap etkinliğinde öyle bir şeyle karşılaştı ki artık ağzını açtı. O sözler herkesin ilgisini çekti, sosyal medyada hızla yayıldı. Bakın Esra Ezmeci, takipçisinin o dediğine nasıl tepki verdi...
Televizyonda sunduğu programla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok dikkat çeken Esra Ezmeci, sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından takipçilerin sorduğu soruları yanıtlayan Ezmeci'ye biri öyle bir şey yazdı ki yer yerinden oynadı. O sözler sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.
Fenomen isim Esra Ezmeci, sosyal medya hesaplarından gelen sorulara verdiği cevaplarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.
Hayranlarının merak ettiği özel hayat sorularını yanıtlayan Ezmeci'ye öyle sorular geliyor ki zaman zaman sosyal medyada da günlerce konuşuluyor.
Son olarak bir kişiden "Utanmazlığın böylesi" dedirten bir mesaj geldi. Bir kişi klinik psikoloğa "Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum! Normal mi?" diye sordu.
Esra Ezmeci ise sosyal medyada bu soruyu paylaşarak şu yanıtı verdi: