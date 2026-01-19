Esra Ezmeci'ye hapis şoku! Sahte diploma krizi gündemin altını üstüne getirdi
Sunucu Esra Ezmeci hakkında ortaya atılan 'klinik psikolog' unvanı ve hapis cezası iddiası gündemi karıştırdı. Yargı sürecine dair dikkat çeken iddialar sonrası Ezmeci'den ilk açıklama geldi. Ancak ünlü ismin sözleri, tartışmaları bitirmek yerine yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gözler şimdi dosyanın detaylarına ve sürecin nasıl şekilleneceğine çevrildi. İşte ayrıntılar...
Hakkındaki sahte diploma ve hapis cezası iddialarıyla gündemin merkezine oturan Esra Ezmeci, sessizliğini bozarak kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, tartışmaları bitirmek yerine soru işaretlerini daha da artırı. Söyledikleri kısa sürede kulislerde yankı bulurken, gözler yargı sürecinde ortaya çıkacak detaylara çevrildi.
Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" unvanını kullandığı tespit edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede Ezmeci'nin bu unvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını belirledi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattı ve iddianame düzenledi. İddianamede, Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki unvan kullandığına dikkat çekildi.
"UNVANI KULLANMADIM" SAVUNMASI
Son TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve yüksek lisans yaptığını öne sürdü; "klinik psikolog" unvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.