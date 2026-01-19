Esra Ezmeci'ye hapis şoku! Sahte diploma krizi gündemin altını üstüne getirdi

Hakkındaki sahte diploma ve hapis cezası iddialarıyla gündemin merkezine oturan Esra Ezmeci, sessizliğini bozarak kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, tartışmaları bitirmek yerine soru işaretlerini daha da artırı. Söyledikleri kısa sürede kulislerde yankı bulurken, gözler yargı sürecinde ortaya çıkacak detaylara çevrildi.