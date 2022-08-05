Esra Ezmeci'ye gelen yorum 'pes' dedirtti: 1 gecede 3 kez...

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından sürekli takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Verdiği cevaplarla veya kendisine gelen mesajlarla gündemden düşmeyen Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bir yorum okuyanları şok etti. Esra Ezmeci'nin kitabında yer alan 'cinsel çapa' isimli uygulama ile ilgili gelen mesajda "Cinsel çapa ile 1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum eşimle. Çok yoruluyorum" yazıyordu.