Esra Ezmeci'ye gelen yorum 'pes' dedirtti: 1 gecede 3 kez...
Sosyal medyadan sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlayan Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen mesaj görenleri hayrete düşürdü.
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından sürekli takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Verdiği cevaplarla veya kendisine gelen mesajlarla gündemden düşmeyen Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bir yorum okuyanları şok etti. Esra Ezmeci'nin kitabında yer alan 'cinsel çapa' isimli uygulama ile ilgili gelen mesajda "Cinsel çapa ile 1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum eşimle. Çok yoruluyorum" yazıyordu.
36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla olay olmaya devam ediyor.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara tavsiyeler vererek, evlilikleri ve ilişkileri kurtardığını iddia ediyor.
Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.