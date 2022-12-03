Esra Ezmeci'ye gelen sorular ve ilişki itirafları herkesi şoke etti! "Kocamın üç arkadaşıyla daha..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin FOX TV'de yayınlanan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı kötü gelen reyting sonuçlarının ardından final yaparak ekranlara veda etmişti. Ezmeci ise Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. 36 yaşındaki uzman isme gelen son itiraflar bu kadarı da pes dedirtti.
Sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen birbirinden bomba itiraf ve sorulara çarpıcı cevaplar vererek sık sık gündeme gelen uzman psikolog Esra Ezmeci, katıldığı televizyon programlarıyla adından söz ettirmeyi başarmış ve adeta fenomen haline gelmişti.
FOX TV'de yayınlanan programının final kararı almasının ardından takipçilerinden gelen sorulara cevaplar vermeye devam eden Ezmeci, gelen ilginç sorular ve itiraflarla adından söz ettirmeye de devam ediyor.
Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen sorular ilişkilerdeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi ve adeta bu kadarı da pes dedirti.
"KOCAMIN ÜÇ ARKADAŞIYLA DA..."
Bir soruda; "Kocamın üç arkadaşıyla daha önce birlikte oldum. Söylemeli miyim?" soruldu.
Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Evlendikten sonra bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Burada eşinizin kişiliği ve karakteri çok önemli. Böyle şeyleri baştan söylemek en doğrusu!" yanıtını verdi.