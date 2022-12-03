Esra Ezmeci'ye gelen sorular ve ilişki itirafları herkesi şoke etti! "Kocamın üç arkadaşıyla daha..."

"KOCAMIN ÜÇ ARKADAŞIYLA DA..."

Bir soruda; "Kocamın üç arkadaşıyla daha önce birlikte oldum. Söylemeli miyim?" soruldu.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Evlendikten sonra bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Burada eşinizin kişiliği ve karakteri çok önemli. Böyle şeyleri baştan söylemek en doğrusu!" yanıtını verdi.