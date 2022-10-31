Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yine dudak uçuklattı!: ''Kocamı abisiyle aldatıyorum ama...''

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi. "Beni kınamayın. Kocamı abisiyle aldatıyorum bir çocuğum var ondan. Ama karısından kıskanıyorum. Ne yapmalıyım?" sorusunu sordu.