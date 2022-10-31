Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yine dudak uçuklattı!: ''Kocamı abisiyle aldatıyorum ama...''
FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı alınmıştı. Psikolog Esra Ezmeci ekranlardan ayrılsa da, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ünlü psikologa gelen sorular her zaman şaşırtmaya devam ediyor.
Esra Ezmeci'nin programı Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programının yerine getirilmişti. Ancak kısa bir süre sonra Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alınmıştı.
Programın final yapmasında sonra Esra Ezmeci, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.
Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi. "Beni kınamayın. Kocamı abisiyle aldatıyorum bir çocuğum var ondan. Ama karısından kıskanıyorum. Ne yapmalıyım?" sorusunu sordu.
Esra Ezmeci'nin takipçileri bu soru karşısında şok oldu. Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Böyle bir ilişki dinamiğinin sonuçları çok travmatik olabilir. Lütfen bir şekilde bu durumu durdurun!" dedi.