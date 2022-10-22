Esra Ezmeci'ye bomba 'bekaret' sorusu! 'Sevgilinizin kişilik özellikleri...'
Son olarak FOX ekranlarında Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'yı sunup hazırlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen sorular akıllara durgunluk veriyor. Ezmeci'ye gelen, "Sevgilim bakire değil. Benden önce cinsel ilişki yaşamış. Bundan zevk alıyorum. Sevgilimi seviyorum. Neden?" sorusu dikkat çekti.
Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu programın yayın hayatı fazla uzun sürmedi. Ezmeci'nin programı reyting kurbanı oldu ve final kararı alındı.
Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.
"Sevgilimi seviyorum, neden?"
Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir soruya yanıt verdi. Bir takipçisi, "Sevgilim bakire değil. Benden önce cinsel ilişki yaşamış. Bundan zevk alıyorum. Sevgilimi seviyorum. Neden?" sorusunu sordu.
Kuzen itirafı olay!
Esra Ezmeci’nin dün akşam düzenlemiş olduğu yeni soru- cevap etkinliğine katılım sağlayan bir sosyal medya kullanıcısı, seneler önce kuzeni ile birbirlerini çok sevdiklerini ancak şu an ikisinin de evli olduğunu belirtti. Ara ara arkadaş olarak halen konuştuklarını ifade eden sosyal medya kullanıcısı, ünlü psikoloğa bu iletişimin bir aldatma sayılıp sayılmadığını sordu.