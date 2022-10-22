Esra Ezmeci'ye bomba 'bekaret' sorusu! 'Sevgilinizin kişilik özellikleri...'

Kuzen itirafı olay!

Esra Ezmeci’nin dün akşam düzenlemiş olduğu yeni soru- cevap etkinliğine katılım sağlayan bir sosyal medya kullanıcısı, seneler önce kuzeni ile birbirlerini çok sevdiklerini ancak şu an ikisinin de evli olduğunu belirtti. Ara ara arkadaş olarak halen konuştuklarını ifade eden sosyal medya kullanıcısı, ünlü psikoloğa bu iletişimin bir aldatma sayılıp sayılmadığını sordu.