Esra Ezmeci'nin programı için flaş kurgu iddiası! Açılan ilanda, verilecek o ücret şoke etti
Takipçilerinden gelen sorularla gündeme bomba gibi düşen uzman klinik psikolog Esra Ezmeci şimdilerle kendi ismini taşıyan gündüz kuşağı programı "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" yı sunuyor. İlgiyle izlenen program için flaş kurgu iddiası ortaya atıldı, cast ajansı sahibi olduğu iddia edilen Fatma İldeniz isimli kadın program için ilan açtı, maaş detayı bile verdi. O iddia herkesi şoke etti..
Bir dönem ekranlara damga vuran Fulya ile Umudun Olsun programında adını milyonlara duyuran uzman klinik psikolog Esra Ezmeci takipçilerinin yönelttiği sorularla ilgi odağı olmuştu. Sonrasında kendi ismini taşıyan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'yı sunan Ezmeci için son günlerde ortaya bomba kurgu iddiası atıldı. İddiaya göre Bir cast ajansı sahibi olduğu iddia edilen Fatma İldeniz isimli kadın program için ilan açtı, dolgun maaş verileceğini de ekledi. Konuyla ilgili Ezmeci'den henüz bir açıklama gelmedi. İşte ortalığı karıştıran o iddia ve detayları...
FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında yer alıyordu. Bir süre sonra programdan ayrılan Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle dikkat çekti.
Fulya Öztürk’ün yeniden habere ve sahalara dönme kararının ardından, FOX TV Öztürk’ten boşalan sunuculuk koltuğuna Esra Ezmeci’yi getirmişti.