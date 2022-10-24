Esra Ezmeci'nin paylaşımı hayrete düşürdü! "Kocam bana aldığı sütyeni..."
Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sürekli takipçilerinden gelen sorulara cevap veriyor. Verdiği yanıtlarla veya kendisine gelen mesajlarla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci'ye gelen bir mesaj okuyanları hayrete düşürdü.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçileri tarafından gönderilen mesajları yayınlamaya devam ediyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan ünlü psikolog, gündemin nabzını tutuyor.
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Ülkenin en ünlü psikologları arasında bulunan Esra Ezmeci, yeni itirafları yayınlayarak takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.
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Ezmeci'ye bir takipçisi şu itirafta bulundu: "Kocam ablama, bana aldığı sütyen ve dondan almış. Ablam da onla fotoğraf atmış."
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