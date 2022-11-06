Esra Ezmeci'den sonra Ebru Polat da başladı! ''Amcamın kızıyla...''
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Polat, takipçileriyle soru cevap yaptı. Takipçilerine "Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın" diyen Polat'a gelen itiraflar Esra Ezmeci'yi aratmadı. Özel hayatlarını paylaşan kullanıcılar şok etti.
Ebru Polat, cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Çıplak fotoğraflarını yayınladığı ve insanların ona ücret ödediği platform olan Onlyfans'ta hesap açmıştı.
Ebru Polat, ınstagram hesabından soru cevap yaptı. Takipçilerine "Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın" diyen Polat'a şaşkına çeviren itiraflar geldi.
Son dönemde popüler olan Esra Ezmeci gibi özel hayat itiraflarını paylaşan şarkıcı Ebru Polat daha önce yaptığı açıklamada bir takipçisinin anneannesine aşık olduğunu söyleyerek yaşadığı şoku anlatmıştı.
Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın." diyerek sitem etmişti.