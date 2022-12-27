Esra Ezmeci'den olay ilişki tavsiyesi: "Önem verin, bir kadın cinsellik yaşamıyorsa..."
Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlamasıyla sık sık gündeme geliyor. Ezmeci son olarak da takipçilerine cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu. Ünlü psikolog videolu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin FOX TV'de yayınlanan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programının ardından sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde gelen birbirinden bomba itiraflara birlikte verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.
Ezmeci son olarak "Bir kadın cinsellik yaşamıyorsa onun hayatında neler kayıp gidiyor?" diyerek bir videolu paylaşım yaptı.
Psikolog Esra Ezmeci paylaşımında ise "Cinsellik sadece üreme için değil ruhsal doyum için de gerçekleştirilen, çok özel bir yakınlaşma ve etkinlik biçimidir" dedi.
"Evlilikte cinsellik hem kadınların hem erkeklerin fiziksel, duygusal sağlığı ve aynı zamanda ilişkinin genel sağlığı için de önemlidir" diyen Ezmeci cinsellik tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: