Esra Ezmeci sır gibi saklıyor! Esra Ezmeci'nin oğlunun babası olan eski eşi meğer bakın kimmiş
Esra Ezmeci eski eşi ve oğlu ile olan fotoğraflarıyla gündeme geldi. Ezmeci'nin sır gibi sakladığı oğlu ve eski eşi bakın kimmiş
Sosyal medya hesaplarında sorulan sorulara verdiği cevaplarla tanınan 35 yaşındaki ünlü psikolog Esra Ezmeci geçtiğimiz günlerde sır gibi sakladığı oğlunu paylaşmıştı.
Ünlü psikoloğun oğlunu görenler şok oldu. Daha önce evlenip boşandığı bilinmeyen Ezmeci'nin eski eşinin kim olduğunu öğrenenler tekrardan dumura uğradı.
Oğlu ile olan fotoğrafını İnstagram hesabı üzerinden paylaşan ve duygusal bir Bayram kutlaması yapan Esra Ezmeci'nin geçtiğimiz günlerde eski eşi ile olan bi fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Ünlü psikoloğun eski eşi Dalmaz Center'ın sahibi Mehmet Dalmaz'ın oğlu Tutku Dalmaz'mış. Ezmeci'nin oğlunun ismi ise Tuğra Dalmaz.