Esra Ezmeci kendisi hakkında konuştu! Boşanmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı, duyan şoke oldu
Fulya İle Umudun Olsun programında adını duyuran, takipçilerinin yönelttiği sorularla gündem olan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin özel hayat merak konusu oldu. 2015 yılında evliliğini noktalayan Ezmeci, ilk kez kendisi hakkında konuştu, samimi itiraflarda bulundu.
FOX Tv ekranlarında yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programını sunan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olmuştu. Evlilikte aradığını bulamayan Ezmeci 2015 yılında eşinden ayrılmıştı. Uzman psikolog ilk kez kendisi hakkında konuştu, boşanmasına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Fox TV'de Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci takipçilerinin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmalar yürüten Ezmeci şimdilerde Fox Tv de program sunuyor.
Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı kazandı. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazan Ezmeci takipçilerinin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmiyor.