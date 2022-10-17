Esra Ezmeci itirafları olay! Eltim kocama seksi resmini yolladı kocam 5 kez cinsel ilişki istiyor

FOX TV ekranlarındaki Esra Ezmeci ile Yüzyüze programında fiyasko yaşayan Esra Ezmeci, Instagram hesabındaki itiraflarla gündemde kalmaya çalışıyor. Fulya Öztürk'ün programındaki psikolog olarak tanınan Esra Ezmeci, Fulya Öztürk ayrılınca onun koltuğuna oturmuştu. Sunuculuk deneyiminde başarı elde edemeyen Esra Ezmeci, kürkçü dükkanına geri döndü. Instagram sayfasından kendisine gelen cinsel içerikli itirafları paylaşan Esra Ezmeci, yeni paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar içinde ise ağızları açık bırakan itiraflar ve Esra Ezmeci'nin verdiği tavsiyeler bulunuyor. Bir genç kız nişanlısının escort kız ile ilişkiye girdiğini söylerken, bir başkası kayınvalidesinin babasıyla birlikte olduğunu söylüyor. Eşine adet kanıyla şeker yediren kadın detayı ise akıllara zarar. İşte Esra Ezmeci'ye gelen o itiraflar ve yanıtları.