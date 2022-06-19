Esra Ezmeci bombayı öyle bir patlattı ki... Anlattıkları karşısında donup kaldılar!

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı +18 itiraflarla gündemden düşmüyor. Çağlayan'ın programında anlattıkları da ağızları açık bıraktı, izleyenler şok oldu. Son dönemde sosyal medya hesabında +18 itirafları paylaşan Ezmeci bu mesajların senaryo olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Bakın Ezmeci neler anlattı...