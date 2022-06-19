Esra Ezmeci bombayı öyle bir patlattı ki... Anlattıkları karşısında donup kaldılar!
Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı 'itiraf et' etkinliğinde aldığı itiraflarla gündeme bomba gibi düşen ünlü psikolog Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Programda anlattıkları karşısında Armağan Çağlayan'ın ağzı açık kaldı. Bakın Ezmeci ne bombalar patlattı...
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı +18 itiraflarla gündemden düşmüyor. Çağlayan'ın programında anlattıkları da ağızları açık bıraktı, izleyenler şok oldu. Son dönemde sosyal medya hesabında +18 itirafları paylaşan Ezmeci bu mesajların senaryo olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Bakın Ezmeci neler anlattı...
Ünlü psikolog Esra Ezmeci kimdir?
1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an hala adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. 2015 yılında boşanmış olan Ezmeci'nin 1 oğlu bulunmaktadır.
İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler'de kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır.
Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır.