Esra Ezmeci başörtülü pozuyla sosyal medyayı salladı! "Çok yakışmış"
|
Cinsellik ve ilişki tavsiyelerinde bulunmasıyla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci kandil akşamında Sultanahmet Cami'ye gitti. Buradan başörtülü pozunu paylaşan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada gündem oldu.
Gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan Esra Ezmeci paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
18
Şu sıralar Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programıyla ekranda olan ünlü psikolog son paylaşımıyla dikkat çekti.
28
Tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci kandil gecesi Sultanahmet Cami'ye gitti.
38
Sosyal medyada da elinde Yasin ile poz veren Ezmeci'nin başörtülü pozları dikkat çekti.
48