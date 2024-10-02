Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma ortaya çıktı!
Zihinsel engelli kızı Fatma'nın yaşça büyük bir adama kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvuran anne Melahat'in hikayesi Türkiye'yi etkilemişti. Fatma, boşandıktan sonra TikTok'ta Emre isimli bir erkekle evlendiğini duyurdu; önceki çocuğu ise devlet koruması altında bulunuyor.
Esra Erol'a başvurarak kızı Fatma'nın yaşça büyük bir adama kaçtığını anlatan anne Melahat'in hikayesi tüm Türkiye'yi etkilemişti. Zihinsel engelli Fatma, uzun süre sonra TikTok'ta yeni eşi Emre ile evlendiğini duyurdu. Fatma’nın önceki çocuğu ise devlet koruması altında.
Zihinsel engelli olan kızı Fatma'nın kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvuran anne Melahat'in anlattıkları tüm Türkiye'yi etkilemişti. Gündem olan Fatma, uzun bir süre sonra ilk kez ortaya çıktı.
Ahmet isimli eşinden boşandıktan sonra ailesinin yanından da kaçan ve bebeği devlet korumasına alınan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Evlendi
Fatma, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta, Emre isimli bir erkekle çektiği videoyu yayınladı ve evlendiğini duyurdu.