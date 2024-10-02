Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma ortaya çıktı!

Zihinsel engelli olan kızı Fatma'nın kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvuran anne Melahat'in anlattıkları tüm Türkiye'yi etkilemişti. Gündem olan Fatma, uzun bir süre sonra ilk kez ortaya çıktı.