Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında öldürüldü

TEKİRDAĞ 'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde eşi Melisa Kahraman ve bebek arabasındaki bebeği ile bir süre yürüyen Alperen Kahraman, bir iş yerinin önüne geldiği sırada eşinin amcası olduğu kaydedilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kahraman'ın ve Durmuş Ş'nin geçtiğimiz aylarda ATV'deki Esra Erol'da programına katıldığı öğrenildi.