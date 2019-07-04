Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında öldürüldü
TEKİRDAĞ 'ın Çorlu ilçesinde 19 yaşındaki Alperen Kahraman, ailesinin gözleri önünde eşinin amcası tarafından cadde üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ 'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde eşi Melisa Kahraman ve bebek arabasındaki bebeği ile bir süre yürüyen Alperen Kahraman, bir iş yerinin önüne geldiği sırada eşinin amcası olduğu kaydedilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kahraman'ın ve Durmuş Ş'nin geçtiğimiz aylarda ATV'deki Esra Erol'da programına katıldığı öğrenildi.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan Alperen Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateş sırasında yoldan geçen iki kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen Durmuş Sepetçi adlı şüpheliyi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek konu hakkında bilgiler aldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Alperen Kahraman’ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Cinayet anı kamerada
Diğer yandan, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre eşi ve bebek arabasındaki bebeği ile cadde üzerinde yürüdüğü görülen Alperen Kahraman iş yerine gireceği sırada kameranın açısına giren Durmuş Sepetçi tarafından ateş edilerek vuruluyor.