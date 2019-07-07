Esra Erol'un küçük oğlu Ömer aşkını ilan etti! Babası Ali Özbir sosyal medyadan duyurdu
ATV'de yayınlanan programının sezon arasına girmesini fırsat bilip eşi ve çocuklarıyla tatile kaçan Esra Erol, küçük oğlu Ömer'in Ayşe isimli bir kıza aşkını haykırmasını videoya çekti. Ali Özbir ise videoyu hesabından paylaştı.
Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, 9 yıllık evliliklerinden dünyaya getirdiği İdris Ali ve Ömer Erol ile şu sıralar tatil yapıyor. Son olarak eşinin tatilde yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile gündeme gelen Esra Erol, bu sefer küçük oğlu Ömer'in videosuyla çok konuşuldu.
Denizden çıkan oğlunu kurulayan Esra Erol, Ömer ile arasında geçen eğlenceli diyaloğu videoya çekti. Videoda Esra Erol, oğluna Ayşe ismindeki kızı sevip sevmediğini soruyor. Ömer Erol ise "Evet" cevabını veriyor.
Gelinimizi bulduk: Anne oğul arasında geçen bu diyaloğu, baba Ali Özbir sosyal medya hesabından paylaştı. Ali Özbir, videonun altına "Evet gelinimizi bulduk" notunu düştü.
Ali Özbir kimdir?: Mafya babası olan Kürt İdris’in oğlu olan Ali Özbir, turizm otelcilik sahibi ve müzik şirketi bulunuyor.