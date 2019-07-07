Esra Erol'un küçük oğlu Ömer aşkını ilan etti! Babası Ali Özbir sosyal medyadan duyurdu

Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, 9 yıllık evliliklerinden dünyaya getirdiği İdris Ali ve Ömer Erol ile şu sıralar tatil yapıyor. Son olarak eşinin tatilde yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile gündeme gelen Esra Erol, bu sefer küçük oğlu Ömer'in videosuyla çok konuşuldu.