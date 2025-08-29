Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Ekrem Karaçayır ile evlendi! Damat düğünde ağlayınca...
Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile Adile Sultan Sarayı'nda hayatını birleştirdi. Görkemli düğünde en çok konuşulan an ise damadın duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğulması ve Eda Erol'u öperek sarılması oldu. O özel anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi, stil danışmanı ve sosyal medya fenomeni Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi. Çiftin görkemli düğünü, İstanbul'un seçkin mekânlarından Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti.
KINA GECESİNDEN GELENEKSEL UĞURLAMAYA
Düğünden önce sade bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol'u ailesi ve yakın çevresi yalnız bırakmadı. Samimi ve duygusal anların yaşandığı geceden kareler, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
Düğün sabahı ise damat Ekrem Karaçayır, Eda Erol'u evinden davul-zurna eşliğinde aldı. Geleneksel uğurlama töreninde renkli görüntüler ortaya çıktı. Eda Erol, bu anlara dair videoları takipçileriyle paylaştı.
GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ
Akşam saatlerinde başlayan düğün, zarafeti ve ihtişamıyla dikkat çekti. Tüm ailenin eksiksiz katıldığı tören, hem Eda Erol hem de Ekrem Karaçayır'ın neşeli halleriyle hafızalara kazındı.