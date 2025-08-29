Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Ekrem Karaçayır ile evlendi! Damat düğünde ağlayınca...

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Akşam saatlerinde başlayan düğün, zarafeti ve ihtişamıyla dikkat çekti. Tüm ailenin eksiksiz katıldığı tören, hem Eda Erol hem de Ekrem Karaçayır'ın neşeli halleriyle hafızalara kazındı.