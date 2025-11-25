Esra Erol'un fenomen Cemile'si yıllar sonra ortaya çıktı, son haliyle dumura uğrattı!
ATV ekranlarının sevilen Esra Erol'da programında kocasıyla ve kayınvalidesiyle yaşadıkları sorunlarla tüm dikkatleri üzerine çeken ve garip hareketleriyle kısa bir süre sonra sosyal medyada herkes tarafında paylaşılarak fenomen olan Cemile uzun zaman sonra ortaya çıktı. Cemile'nin son halini görenler şaşırdı kaldı.
ATV erkanlarının sevilen ve çok izlenen programı Esra Erol'a katılarak sorunlarını anlatan Cemile, hal ve hareketleriyle de oldukça dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bir anca çok paylaşılmaya ve konuşulmaya başlanan Cemile, kısa süre içinde fenomen olmuştu. Cemile, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. Onu görenler gözlerine inanamadı.
Esra Erol'un programına yıllar önce katılarak burada gündem olan Cemile zaman zaman merak ediliyor.
Cemile, yıllar önce Esra Erol'da programına eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia ederek gelmişti. Kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile, program sayesinde eşinden boşanmıştı.
ESRA EROL CEMİLE'NİN SON HALİ
Yaşananların ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Cemile, Hayrettin ile Kaos Show programında ortaya çıktı. Başörtüsünü çıkaran ve tarzıyla dikkat çeken Cemile'ye Hayrettin "Çok şık olmuşssun" dedi.
Esra Erol Cemile "Hayat nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Sıkıcı" yanıtını verdi.
Cemile'ye programda ayrıca yapılan yarışma sırasında da yanındaki kişiye sinirlenerek "Yeter" diye bağırınca Hayrettin fenomeni sakinleştirmek zorunda kaldı.