Esra Erol'un fenomen Cemile'si yıllar sonra ortaya çıktı, son haliyle dumura uğrattı!

ATV erkanlarının sevilen ve çok izlenen programı Esra Erol'a katılarak sorunlarını anlatan Cemile, hal ve hareketleriyle de oldukça dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bir anca çok paylaşılmaya ve konuşulmaya başlanan Cemile, kısa süre içinde fenomen olmuştu. Cemile, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. Onu görenler gözlerine inanamadı.