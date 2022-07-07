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Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş

Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'un oyunculuk kariyerinin başındaki hali gündem oldu. Ünlü oyuncu ve sunucunun eski hali estetik güzeli yorumları aldı.

Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol da programının sunucusu 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Esra Erol estetiksiz eski hali ile gündeme geldi.

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Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş

Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancası olan Esra Erol'u gerek evlilik programlarında gerekse kayıpların bulunduğu, küslerin barıştırıldığı programlarından tanıyoruz.

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Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş

Ünlü mafya adamı Kürt İdris'in oğlu Ali Özbir ile evli olan ünlü sunucunun Ömer Erol ve İdris Ali adında iki oğlu var.

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Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş

İlk olarak ATV'de evilik programı sunuculuğu yapan sunucu evlilik programlarının kaldırılması ile farklı bir konseptle ekranlara geri döndü. Erol şimdilerde ise eski hali ile gündem oldu. 

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