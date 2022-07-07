Esra Erol'un eski halini görenler inanamadı! Estetikle bambaşka biri olmuş
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'un oyunculuk kariyerinin başındaki hali gündem oldu. Ünlü oyuncu ve sunucunun eski hali estetik güzeli yorumları aldı.
ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol da programının sunucusu 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Esra Erol estetiksiz eski hali ile gündeme geldi.
Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancası olan Esra Erol'u gerek evlilik programlarında gerekse kayıpların bulunduğu, küslerin barıştırıldığı programlarından tanıyoruz.
Ünlü mafya adamı Kürt İdris'in oğlu Ali Özbir ile evli olan ünlü sunucunun Ömer Erol ve İdris Ali adında iki oğlu var.
İlk olarak ATV'de evilik programı sunuculuğu yapan sunucu evlilik programlarının kaldırılması ile farklı bir konseptle ekranlara geri döndü. Erol şimdilerde ise eski hali ile gündem oldu.