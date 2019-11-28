Esra Erol'un eski halini gören şaştı kaldı yıllar önce efsane dizide oynamış
ATV ekranlarının güzel sunucusu Esra Erol'un yıllar önceki hali ortaya çıktı, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yaptığı haliyle görenler tanımakta zorlandı.
Seneler önce yayımlanan efsane dizi Çemberimde Gül Oya dizisinde figüran olarak yer alan başarılı sunucu Esra Erol'un dizideki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İlk bölümü 2004 yılında yayımlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu, diziyi unutulmaz kılmıştı. O kadroda figüran olarak ise Esra Erol da yer almış.
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Şimdilerde ATV ekranlarında yaptığı program ile kariyerine sunuculukla devam eden Esra Erol, dizideki haliyle sevenlerini bir hayli şaşırttı.
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Dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz olarak Esra Erol beliriyor.
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Ünlü sunucu Esra Erol, aralarında ünlü oyuncu Melisa Sözen'in de yer aldığı bir muhabir ordusunun arasında yer alıyor.
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