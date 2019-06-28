Esra Erol'un damat adayı Melih Erdem'in cinsel ilişki görüntüleri sonrası açıklamaları olay

Rezilce hareket: "Bana olan sevginizi ve saygınızı zedeleyen bu rezilce hareketten dolayı hepinizden özür diliyorum ve bir daha asla ama asla böyle bir olaylar karşılaşmayacağınıza dair söz veriyorum. Ve size ufak bir tavsiye veriyorum, bu devirde kimseye dost kelimesini kullanmayın."