Esra Erol'un canlı yayınında Barış Demir gözaltına alındı
ATV ekranlarının merakla takip edilen Esra Erol'da programında 18 yaşında anne olan Kübra Didem Dönmez, çocuğunun biyolojik babası Barış Demir ile yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında Barış Demir, polis ekiplerince gözaltına alındı.
18 yaşında anne olan Kübra Didem Dönmez, çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi.
15
Esra Erol'da programına katılan Kübra Didem Dönmez ve sevgilisi Barış Demir, karşılıklı birbirlerini suçladı.
25
Canlı yayına katılan baba, çocuğunu programa getirmeyince oğlunu stüdyoda göremeyen 18 yaşındaki genç anne sinir krizi geçirdi.
35
Barış Demir, Kübra'nın çocuğuyla ilgilenmediğini sosyal hayatına çok önem verdiğini söyledi ve Kübra'yı madde kullanmakla suçladı.
45