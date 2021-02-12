Esra Erol'un annesini gören herkes aynı yorumu yaptı! İşte böyle paylaştı
Instagram'ı aktif kullanan Esra Erol, annesinin doğum günü için paylaşım yaptı. Gören herkes aynı yorumu yaptı.
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, ilk günden bu yana gündüz kuşağının en çok izlenen isimleri arasında yerini aldı. Şimdilerde ise Esra Erol, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündemde.
38 yaşındaki güzel oyuncu, 61 yaşına giren annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yaptı.
Erol, annesi için şunları yazdı:
''Bir yıl önce bugün 60 yaşını seni içime çeke çeke koklayarak öperek kutladım. Bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum. Sen sağlıklı ol yine rabbim nasip etsin yine kutlarız.''
''Benim mücadeleci, fedakar kadınım❤️ İyi ki benim annemsin. İyi kalplim.''