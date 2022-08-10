Esra Erol'dan 'öf' dedirten pozlar! Tatilden paylaştı, sosyal medya sallandı!
Sunucu Esra Erol, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı adeta sallıyor. Takipçileriyle güzel anlarını paylaşan Erol, güzelliğiyle ve fitliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son olarak verdiği tatil pozları beğeni ve yorum rekoruna tutuldu. Mini şortuyla hayranlarına görsel şölen yaşattı. İşte o pozlar...
Ünlü sunucu Esra Erol, başarılı kariyer hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Sunduğu programın sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde alan Erol, tatilin keyfini sürmeye devam ediyor. Son olarak siyah mini şortuyla poz veren ünlü sunucuya beğeni yağmuru geldi. İşte takipçilerini aşka getiren o fotoğraflar...
Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Esra Erol, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Siyah gömlek ve mini bir şortlu kombin giymeyi tercih eden ünlü sunucu Erol, fotoğrafını "Akşam güneşi nimetleri" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.
Sezonun yorgunluğunu atmak için şu sıralar tatilde olan Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.