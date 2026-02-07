Esra Erol'daki sinir hastası Cemile'den flaş değişim! Başörtüsünü çıkarıp ortaya çıktı, son hali olay...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşadığı aile içi tartışmalar ve dikkat çeken tavırlarıyla bir döneme damga vuran Cemile, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Program sürecinde hareketleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Cemile'nin son görüntüsü büyük şaşkınlığa sebep oldu. Başörtüsünü çıkarıp imajında değişikliğe giden Cemile'nin yeni hali kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. İşte Esra Erol Cemile'nin son hali...