Esra Erol'daki sinir hastası Cemile'den flaş değişim! Başörtüsünü çıkarıp ortaya çıktı, son hali olay...

Esra Erol'da programında kocası ve kayınvalidesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olan Cemile, uzun süre sonra yeniden ortaya çıktı. Başörtüsünü çıkarıp imaj yenileyen Cemile'nin son halini görenler inanamadı. Bambaşka birine dönüşen Tiktok fenomeninin yeni görüntüsü, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. İşte herkesin konuştuğu yeni Cemile...
Esra Erol'un programına katılarak tanınan Cemile hafızalara kazındı. Geçirdiği sinir krizleriyle ve tavırlarıyla adından söz ettiren Cemile Ramazan'la boşanıp kendi yoluna bakmıştı.
Kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile zaman zaman Hayrettin'in programına çıkıyor. Değişimiyle şaşırtan Cemile başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi.