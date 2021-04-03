Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı
ATV'deki Esra Erol'da programında iki eltinin yufkacı Muammer Ay'a kaçtığı olayda 3. kadın ortaya çıktı. 3. kadının anlattıkları şoke etti.
Esra Erol'da programında Türkiye'nin konuştuğu bir olay geçtiğimiz hafta patlak verdi. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı.
Eltilerden küçük olan günler sonra eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyerek Muammer Ay'ın yanından ayrılarak evine geri döndü. Büyük olan Hamide Duman ise Muammer Ay'ı çok sevdiğini söyleyerek geri dönmeyeceğini açıkladı.
Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı.
Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, şunları söyledi:
"Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi?''