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Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

ATV'deki Esra Erol'da programında iki eltinin yufkacı Muammer Ay'a kaçtığı olayda 3. kadın ortaya çıktı. 3. kadının anlattıkları şoke etti.

Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

Esra Erol'da programında Türkiye'nin konuştuğu bir olay geçtiğimiz hafta patlak verdi. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. 

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Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

Eltilerden küçük olan günler sonra eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyerek Muammer Ay'ın yanından ayrılarak evine geri döndü. Büyük olan Hamide Duman ise Muammer Ay'ı çok sevdiğini söyleyerek geri dönmeyeceğini açıkladı.

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Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. 

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Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, şunları söyledi:

"Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi?''

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