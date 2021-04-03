Esra Erol'daki eltiler olayında 3. kadın ortaya çıktı anlattıkları ağızları açık bıraktırdı

Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, şunları söyledi:

"Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi?''